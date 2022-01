Die Zauberflöte – Von den Bregenzer Festspielen 2013

Samstag, 01. Januar 2022 / 20:15 – 22:45 Uhr

3sat

Oper (Österreich 2013) Die Bregenzer Festspiele zeigten 2013 auf der Seebühne eine der weltweit am häufigsten gespielten Opern. Was wie ein Märchen beginnt, wird zum fantastischen Spiel zwischen Zauberposse und Freimaurer-Mystik: Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte", 1791 in Wien uraufgeführt, verbindet in zwei Aufzügen eine Liebesgeschichte mit den großen Fragen der Aufklärung.

Der Brite David Pountney übernahm 2013, in seinem letzten Jahr als Intendant in Bregenz, die Regie der Seebühnenpremiere. Er präsentierte die Geschichte um die Liebespaare Tamino und Pamina, Papagena und Papageno sowie die rachsüchtige Königin der Nacht als schillerndes Fantasyspektakel.

Am Ende der Oper sieht man Tamino und Pamina nicht mehr als Prinz und Prinzessin, sondern tatsächlich nur als einen Mann und eine Frau. Mozart gelingt ein Spagat, wie wir ihn sonst nur von Shakespeare kennen: Die "Zauberflöte" ist auch ein wunderbar erzähltes Märchen. Das Stück ist charmant und unterhaltsam, bezaubernd und witzig, romantisch und geistreich "und transportiert nichtsdestotrotz eine große philosophische Botschaft", zeigte sich David Pountney von der Oper begeistert.

Rollen und Besetzung: Sarastro (Alfred Reiter), Tamino (Norman Reinhardt), Königin der Nacht (Ana Durlovski), Pamina, ihre Tochter (Bernarda Bobro), Papageno (Daniel Schmutzhard), Papagena (Dénise Beck). Orchester: Wiener Symphoniker, Musikalische Leitung: Patrick Summers.

(pt/MH)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Bregenzer Festspielen

Link:

➜ http://www.bregenzerfestspiele.com

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright