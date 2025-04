Brahms-Preis 2025 an Windsbacher Knabenchor

Heide/Berlin (MH) – Der Brahms-Preis 2025 geht an den Windsbacher Knabenchor. Die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein würdige damit die eindrucksvolle Historie des 1946 gegründeten Chors und seiner jeweiligen Leiter wie aktuell Ludwig Böhme, hieß es in einer am Donnerstagabend verbreiteten Mitteilung. Die Verleihung der mit 10.000 Euro dotierten Auszeichnung findet am 12. Oktober in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) statt.

Der Chor erfahre seit Jahrzehnten eine breite internationale Anerkennung für seine herausragenden künstlerischen Leistungen, nicht zuletzt auch auf dem Gebiet der Brahms-Interpretation, erklärte die Brahms-Gesellschaft. "Der Chor begeistert weltweit mit seinen Konzerten, die auch Projekte mit renommierten Symphonieorchestern einschließen."

Bei der Preisübergabe wird der Windsbacher Knabenchor Werke von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms interpretieren.

Der Brahms-Preis wird seit 1988 vergeben. Erster Preisträger war der Dirigent und Pianist Leonard Bernstein mit den Wiener Philharmonikern. Seitdem ging die Ehrung unter anderem an den Bariton Dietrich Fischer-Dieskau, die Klarinettistin Sabine Meyer, den Thomanerchor, die Dirigenten Christoph Eschenbach und Herbert Blomstedt sowie zuletzt Kent Nagano.

