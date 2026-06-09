Bayerische Theaterakademie bekommt neue Präsidentin

München/Berlin (MH) – Die Regisseurin und Professorin Amélie Niermeyer wird neue Präsidentin der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Die 60-Jährige übernimmt die Leitung der Einrichtung zum 1. Oktober 2026, wie Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Dienstag bekanntgab. Niermeyer folgt auf Barbara Gronau, der das Ministerium im April 2025 gekündigt hatte.

Die gebürtige Bonnerin Niermeyer zähle zu den prägenden Theaterpersönlichkeiten unserer Zeit, erklärte Blume. "Sie steht für ein Theater mit Haltung, für künstlerische Neugier und für die Kraft der Bühne, gesellschaftliche Debatten anzustoßen." Mit ihr gewinne die größte Ausbildungsstätte für Bühnenberufe im deutschsprachigen Raum eine Präsidentin mit internationaler Strahlkraft, großer Führungserfahrung und einem klaren Blick für die Künstler von morgen.

Niermeyer arbeitete über Jahrzehnte an bedeutenden Schauspiel- und Opernhäusern. Allein am Bayerischen Staatsschauspiel inszenierte sie mehr als 20 Jahre regelmäßig. Zu ihren weiteren künstlerischen Wirkungsstätten zählen die Bayerische Staatsoper, die Wiener Staatsoper und das Staatstheater Stuttgart. Als Intendantin leitete sie unter anderem das Theater Freiburg und das Düsseldorfer Schauspielhaus. Seit 2011 steht sie an der Spitze des Thomas Bernhard Instituts für Schauspiel, Regie und Applied Theatre der Universität Mozarteum Salzburg.

An der Theaterakademie möchte Niermeyer neue Formate zwischen Theater, Musik und digitalen Medien entwickeln. Zudem will sie die Zusammenarbeit mit den Münchner Bühnen weiter vertiefen und die Einrichtung noch stärker international vernetzen. Die Akademie solle ein Ort sein, an dem mutig experimentiert werde und junge Künstler lernten, sich mit ihrer Kunst einzumischen, beschrieb die designierte Präsidentin ihre Vision für die Zukunft der Theaterausbildung.

Die Theaterakademie wurde 1993 vom Freistaat Bayern gegründet. Mit acht Studiengängen, darunter Musiktheater/Operngesang, gilt sie als die größte Ausbildungsstätte für Bühnenberufe im deutschsprachigen Raum.

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(wa)

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