Kammerorchester Heilbronn: Chefdirigent Joost verlängert

Heilbronn/Berlin (MH) – Der estnische Dirigent Risto Joost bleibt zwei weitere Jahre musikalischer Leiter des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO). Der 46-Jährige hat vorzeitig eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2030 unterzeichnet, wie das Orchester am Dienstag mitteilte. Die Musiker hätten sich einstimmig für die Verlängerung ausgesprochen. Joost hat die Position seit 2024 inne.

"Die Zusammenarbeit mit dem Orchester ist sehr fruchtbar", sagte WKO-Intendantin Katrin Kirsch über den Chefdirigenten. "Er ist beim Publikum sehr beliebt und bringt uns viele neue Impulse, nicht zuletzt durch seine Herkunft aus der baltischen Musik, aber auch zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit hochkarätigen Chören und Vokalsolisten."

Joost erklärte, er freue sich außerordentlich, dass das WKO die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen will. "Die vergangenen zwei Jahre waren für mich sowohl persönlich als auch im kollegialen Miteinander äußerst inspirierend. Die uneingeschränkte musikalische Hingabe des WKO und seine hohe künstlerische Qualität sind das Leitmotiv, das mich nach Heilbronn geführt hat.

Joost war von 2015 bis 2019 Chefdirigent des MDR-Rundfunkchores. Seit 2020 ist er künstlerischer Leiter des Theatre Vanemuine, einem Drei-Sparten-Haus in Tartu, der zweitgrößten Stadt Estlands. Ab der Saion 2027/28 wird er auch Chefdirigent beim Kuopio Symphony Orchestra in Finnland. Beim WKO ist Joost nach Orchestergründer Jörg Faerber, Ruben Gazarian und Case Scalgione der vierte Chefdirigent.

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(wa)

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