Dirigent Klaus Mäkelä verlängert bei Oslo Philharmonic

Oslo/Berlin (MH) – Das Oslo Philharmonic Orchestra hat den Vertrag mit seinem designierten Chefdirigenten Klaus Mäkelä schon vor dessen Amtsantritt im August 2020 verlängert. Statt drei Jahre werde der Finne nun für sieben Jahre gebunden, teilte das Orchester am Freitag mit. Das Verhältnis zwischen den Philharmonikern und dem Dirigenten sei "schon etwas ganz Besonderes", sagte Geschäftsführerin Ingrid Réynesdal. Die Vertragsverlängerung ermögliche es beiden Seiten "im Laufe der Zeit Pläne für eine substanzielle Zusammenarbeit zu schmieden."

"Dieses Engagement ist natürlich sehr spannend für mich, und ich kann es kaum erwarten, meine Amtszeit mit einem Orchester zu beginnen, das ich zutiefst liebe und respektiere", erklärte Mäkelä. Als eines seiner ersten großen Projekte kündigte er die Aufführung aller sieben Symphonien von Jean Sibelius an. Dessen Musik sei "Teil des Orchesters und meiner DNA". Daneben werde er Werke von Mozart, Monteverdi, Vivaldi, Ravel und Penderecki stellen.

Der 24-jährige Mäkelä hat an der Sibelius-Akademie in seiner Geburtsstadt Helsinki Dirigieren und Cello studiert. Er stand bereits am Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der Münchner Philharmoniker, der Bamberger Symphoniker, des Orchestre Philharmonique de Radio France, des London Philharmonic Orchestra und des City of Birmingham Symphony Orchestra. Seit 2017 ist er Erster Gastdirigent beim Swedish Radio Symphony Orchestra und seit 2018 künstlerischer Leiter des Turku Musikfestivals. Beim Oslo Philharmonic wird er auch als Künstlerischer Berater engagiert.

