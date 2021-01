Nationaltheater Weimar: Kein Spielbetrieb bis 28. Februar

Weimar/Berlin (MH) – Das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar spielen bis zum 28. Februar 2021 keine Vorstellungen und Konzerte. Grund sei die Planungsunsicherheit wegen der Corona-Pandemie, teilte das Haus am Dienstag mit. Im Sinne der Kontaktreduzierung ruhe zudem bis Ende Januar der Probenbetrieb. Die Arbeit hinter den Kulissen werde in allen Bereichen auf unverzichtbare und notwendige Tätigkeiten beschränkt.

Die Planungen für die Zeit nach dem 28. Februar hänge davon ab, wann der Spielbetrieb und zuvor die Probenarbeit wieder möglich ist. Generalintendant Hasko Weber blicke jedoch mit Zuversicht auf die Realisierung des Sommertheater-Projekts auf dem Weimarer e-werk-Gelände. Trotz aller momentanen Unsicherheiten gehe er davon aus, Open Air für das Publikum spielen zu können. "Daher prüfen wir gerade verschiedene Optionen, den Spielplan dafür rund um die geplante Shakespeare-Komödie 'Wie es euch gefällt' zu erweitern", sagte Weber.

Auch die Oper und das Schauspiel der Staatstheater Hannover sagten alle Vorstellungen und Sondervorstellungen an allen Spielstätten bis Ende Februar ab. Damit solle weiterhin ein Beitrag zur Eindämmung von Covid-19 geleistet werden, hieß es am Dienstag. In der Zwischenzeit sei man online aktiv und biete auf der Homepage staatstheater-hannover.de künstlerisches Programm, Diskussionen, Vorträge, Podcasts, Filme und mehr.

