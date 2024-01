Marin Alsop Ehrenmitglied der Musik-Universität Wien

Wien/Berlin (MH) – Die US-Amerikanerin Marin Alsop ist mit der Ehrenmitgliedschaft der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) ausgezeichnet worden. Wie die Einrichtung am Freitag mitteilte, würdige sie damit die international herausragenden künstlerischen Leistungen Alsops als Dirigentin sowie ihre Verdienste in der Förderung von Dirigentinnen und ihr soziales Engagement für die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen.

Die mdw hege große Bewunderung für das vielfältige Wirken Alsops, sagte Rektorin Ulrike Sych bei der feierlichen Verleihung der Ehrenmitgliedschaft am Donnerstagabend. "Dass sie neben ihrer bahnbrechenden künstlerischen Karriere seit Jahrzehnten mit viel Kraft ein unglaubliches, kontinuierliches Engagement in der Nachwuchsförderung pflegt, dafür muss ihr höchster Respekt zum Ausdruck gebracht werden." In ihrer starken persönlichen Haltung, indem sie künstlerische Exzellenz in Einklang mit sozialem und gesellschaftlichem Handeln bringe, sei die 67-Jährige ein inspirierendes Vorbild für andere Künstler.

Alsop ist seit 2019 Chefdirigentin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien sowie seit 2023 Chefdirigentin des Nationalen Symphonieorchesters des Polnischen Rundfunks. 2020 wurde sie als Artist in Residence an die mdw eingeladen, wo sie als erste Frau in der 200-jährigen Geschichte der Universität Orchesterdirigieren unterrichtete. Um den Karriereweg von weiblichen Dirigenten zu fördern, gründete sie 2002 die Taki Concordia Conducting Fellowship, welche 2020 ihr zu Ehren in die Taki Alsop Conducting Fellowship umbenannt wurde.

Die gebürtige New Yorkerin war Chefdirigentin des Bournemouth Symphony Orchestra (2002-2008) und des São Paulo State Symphony Orchestra (2012-2019). Von 2007 bis 2021 stand sie dem Baltimore Symphony Orchestra vor und leitete damit als erste Frau ein großes US-amerikanisches Orchester. In Baltimore gründete sie mit OrchKids ein Musikvermittlungsprogramm für sozial benachteiligte Kinder.

