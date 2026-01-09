Oper Halle verlängert mit Generalmusikdirektor Bollon

Halle/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Bühnen Halle, Fabrice Bollon, bleibt fünf weitere Jahre im Amt. Wie das Haus am Freitag mitteilte, hat der Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle den Vertrag des Franzosen einstimmig bis zum 31. Juli 2032 verlängert.

Die Vertragsverlängerung unterstreiche das vertrauensvolle Miteinander, erklärte Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos). Sie sei Beweis für die Qualität und Leistungsfähigkeit des Generalmusikdirektors. Als ausgewiesener, international bekannter Künstler, Komponist und Musiker werde Bollon an der Spitze der Staatskapelle die Reputation der Stadt Halle (Saale) als Musik- und Kulturstadt weit über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus stärken und ihr Ansehen weiter steigern.

Bollon dankte dem Aufsichtsrat für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Die künstlerische Leistung und die Motivation der 115 Musiker der Staatskapelle sei einmalig. "So ist es nicht nur eine Freude, sondern zugleich auch eine große Ehre, die Verantwortung für diesen Klangkörper übertragen zu bekommen." Gemeinsam werde man den eingeschlagenen Weg weitergehen, Konzerte und Projekte auf höchstem Niveau realisieren sowie die Arbeit in der Oper vertiefen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Oper Halle

Link:

➜ http://www.buehnen-halle.de