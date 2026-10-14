Staatsoper Berlin: Sobotka und Thielemann verlängern

Berlin (MH) – Die Intendantin und der Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Elisabeth Sobotka und Christian Thielemann, bleiben fünf weitere Jahre im Amt. Der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin verlängerte ihre Verträge bis 2034, wie die Kulturverwaltung am Mittwoch mitteilte.

Durch die Vertragsverlängerungen könne Berlin "zwei herausragende, international anerkannte Künstlerpersönlichkeiten an die Stadt binden", sagte Kultursenator Stefan Evers (CDU) bei der Vertragsunterzeichnung. "Sie werden die Strahlkraft Berlins als Kulturmetropole auch künftig prägen."

Sobotka und Thielemann äußerten sich erfreut, ihre 2024 begonnene Zusammenarbeit fortsetzen zu können. "Diese Kontinuität gibt uns die Möglichkeit, auf dem guten Start unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit aufzubauen und gestärkt in die Zukunft zu gehen", sagte die Intendantin. Er blicke mit großen Erwartungen und Vorfreude der Möglichkeit entgegen, "unser Kernrepertoire weiter zu pflegen sowie Neues zu entdecken", fügte der Generalmusikdirektor hinzu.

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(wa)

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