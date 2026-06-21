Fast 96.000 Besucher beim Bachfest Leipzig

Leipzig/Berlin (MH) – Das Bachfest Leipzig hat in diesem Jahr knapp 96.000 Besucher aus 56 Nationen angezogen. Das waren etwa 20.000 Menschen mehr als 2025. "Die Resonanz auf das diesjährige Bachfest hat auch meine kühnsten Erwartungen übertroffen", sagte Intendant Michael Maul zum Abschluss am Sonntag und fügte hinzu: "Es ist der beste Beleg für die unglaubliche Qualität und Zeitlosigkeit von Bachs Musik."

Die 212 Veranstaltungen an 30 Orten in und um Leipzig standen unter dem Motto "Im Dialog". Den Schwerpunkt bildete der Zyklus "Top 50 Bach-Kantaten". Dafür hatten mehr als 8.000 Bach-Begeisterte aus aller Welt über ihre Lieblingswerke abgestimmt. Die daraus entstandene "Hitparade" erklang in zwölf Konzerten, interpretiert von führenden Ensembles und Dirigenten in den ausverkauften Leipziger Bach-Kirchen.

Im kommenden Jahr findet das Bachfest Leipzig vom 10. bis 20. Juni statt und steht unter dem Motto "Passion". 2027 jährt sich die Uraufführung der Matthäus-Passion zum 300. Mal.

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(wa)

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