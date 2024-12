Hindemith-Preis 2025 an Komponist Scheuer

Lübeck/Berlin (MH) – Der Komponist Benjamin Scheuer erhält den Hindemith-Preis 2025 des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Der 37-Jährige habe seine eigene Sprache gefunden, erklärte der Intendant und Juryvorsitzende Christian Kuhnt am Freitag. "Mit außergewöhnlichen Musikinstrumenten schafft er eine Musik, die bei allem handwerklichen Können auch voller Humor ist. Zudem macht ihn seine Fähigkeit, mit dem Publikum in den Dialog zu treten, zu einem bemerkenswerten Musikvermittler", sagte er. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und soll Scheuer am 11. August 2025 in Kiel verliehen werden.

Der Hindemith-Preis wird seit 1990 im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals vergeben. Mit der Auszeichnung sollen herausragende zeitgenössische Komponisten gefördert und an das musikpädagogische Wirken Paul Hindemiths (1895-1963) erinnert werden. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Matthias Pintscher, Thomas Adès, Olga Neuwirth und Lera Auerbach.

