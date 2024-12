BR-Chor: Künstlerischer Leiter Dijkstra verlängert

München/Berlin (MH) – Peter Dijkstra bleibt zwei weitere Jahre Künstlerischer Leiter des Chors des Bayerischen Rundfunks. Der Niederländer verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2029, teilte der Sender am Montag mit. Dijkstra leitet den Chor seit 2022. Zuvor hatte er die Position bereits von 2005 bis 2016 inne.

Sir Simon Rattle, Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des BR, gratulierte sowohl Dijkstra als auch dem Chor. Der Künstlerische Leiter habe das Ensemble schon während seiner ersten Amtszeit geprägt und viele wichtige Entwicklungen angestoßen. "Die große Flexibilität der Stimmen, die Klangschönheit und das breite Repertoire zeugen davon", betonte Rattle. "Für mich sind Konzerte mit dem Chor immer ein besonderes Glück."

Das gesamte Ensemble freue sich sehr über Dijkstras Vertragsverlängerung, erklärten Andrew Lepri Meyer, Kerstin Rosenfeldt und Ruth Volpert vom Chorvorstand. Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht nur sicht- und hörbar, sondern drücke sich auch im zwischenmenschlichen Umgang mit den einzelnen Sängerinnen und Sängern aus. "Jeder wird in seiner Individualität wahrgenommen, und gleichzeitig bilden wir unter der wertschätzenden Ensemblearbeit unseres bisherigen und künftigen künstlerischen Leiters den unverwechselbaren Klang des Chors des Bayerischen Rundfunks."

Der 1978 geborene Dijkstra studierte Chorleitung, Orchesterleitung und Gesang in Den Haag, Köln und Stockholm und schloss seine Ausbildung mit Auszeichnung ab. Seine internationale Laufbahn begann 2003 mit dem Gewinn des Eric Ericson Award. Sein Repertoire reicht von der Alten Musik bis zur Moderne, von A-cappella-Werken bis hin zur Oper. Zudem wirkt Dijkstra als Dozent. Von 2016 bis 2020 hatte er eine Professur für Chordirigieren an der Hochschule für Musik in Köln inne und war Gastprofessor an der Hochschule für Musik und Theater in München. Seit Herbst 2023 bekleidet er eine Professur im Fach Chordirigieren an der Hochschule für Musik in Nürnberg.

