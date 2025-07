Düsseldorf und Duisburg verlängern Opernehe bis 2035

Düsseldorf/Berlin (MH) – Die Theatergemeinschaft zwischen Düsseldorf und Duisburg wird weiter fortgesetzt – erstmals sogar um acht Jahre. Der Rat der Landeshauptstadt stimmte am Donnerstag einer Verlängerung bis 2035 zu. Der Duisburger Stadtrat votierte bereits am 23. Juni für eine Fortsetzung. Die Deutsche Oper am Rhein existiert seit 1956.

Angesichts des Jubiläums 2026 freue er sich besonders über die Fortführung der Kooperation, sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Mit Blick auf die kommenden Jahre, die mit dem geplanten Neubau des Düsseldorfer Opernhauses entscheidend für die Rheinoper und die gesamte kulturelle Ausrichtung der Stadt seien, sei das ein Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. "Das ist Bestätigung der großartigen künstlerischen Arbeit, die die Deutsche Oper am Rhein im engen städtischen Schulterschluss Saison für Saison leistet", fügte sein Duisburger Amtskollege Sören Link (SPD) hinzu.

Die Verlängerung der Opernehe um acht Jahre sei für alle Mitarbeiter "eine überaus gute Nachricht", erklärte die Geschäftsführende Direktorin der Rheinoper, Alexandra Stampler-Brown. Dass es gelungen sei, die Finanzierung von Oper und Ballett auf eine solide Grundlage zu stellen und die künstlerische Arbeit nachhaltig zu sichern, "ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit", betonte sie.

Wie bisher sollen pro Spielzeit insgesamt 258 Vorstellungen in beiden Städten gegeben werden, davon 180 in Düsseldorf und 78 in Duisburg. Das entspricht einem Verhältnis von 70 zu 30, in dem auch die Kosten zwischen den beiden Städten aufgeteilt werden.

(wa)

➜ http://www.duesseldorf.de

➜ https://www.operamrhein.de