Dirigent Rattle erhält Bayerischen Maximiliansorden

München/Berlin (MH) – Sir Simon Rattle hat den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst erhalten. Der Dirigent sei einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag bei der Verleihung. "Er prägt die Musikszene seit Jahrzehnten durch Exzellenz und Nachwuchsförderung und ist mit seiner unbändigen Energie zugleich Taktgeber wie Interpret."

Rattle ist seit 2023 Chefdirigent des Chors und Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Zuvor wirkte der gebürtige Brite in gleicher Position bei den Berliner Philharmonikern und dem London Symphony Orchestra. Auf besondere Weise verknüpfe der 71-Jährige musikalische Tradition mit Innovation, erklärte Söder: "Den Chor und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat er damit noch einmal auf eine höhere Stufe gehoben."

Die Auszeichnung Rattles sei auch ein Statement für die Kunst und Kultur in Bayern, betonte der Ministerpräsident: "Wir investieren kräftig – etwa auch mit einem neuen Konzertsaal für München. Diesen Sommer werden dazu die endgültigen Pläne vorgelegt." Kultur sei ein fester Bestandteil der Demokratie und schaffe Freiraum für Kreativität und Schaffenskraft.

Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, gratulierte Rattle zu der Ehrung: "Sie zeigt, wie tief Sir Simon Rattle nicht einmal drei Jahre nach seinem Amtsantritt im Herzen Bayerns angekommen ist und welch hohes Ansehen er als einer der weltbesten Dirigenten – zu Recht – in seiner künstlerischen Wahlheimat genießt." Im Fall von Rattle sei der Maximiliansorden nicht nur ein Preis für Exzellenz, sondern auch für Empathie und Miteinander. "Die von ihm angestoßenen Mitmach-Projekte wie der 'Symphonische Hoagascht' oder 'Singen mit Sir Simon' stehen exemplarisch für das, was wir als Bayerischer Rundfunk sein wollen: ein Ort des kulturellen Zusammenhalts, der Vielfalt und der Teilhabe", erklärte Wildermuth.

Der Maximiliansorden wurde 1980 von der Bayerischen Staatsregierung geschaffen, in Anknüpfung an den ursprünglich im Jahr 1853 von König Maximilian II. gestifteten Orden. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und stellt eine besonders hohe staatliche Ehrung dar. Rattle nahm den Orden heuer für 2025 entgegen.

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(wa)

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