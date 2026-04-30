Theater Erfurt: Christian Illgen wird Interimsintendant

Erfurt/Berlin (MH) – Das Theater Erfurt bekommt einen Interimsintendanten: Christian Illgen soll den Posten ab dem 1. August 2026 übernehmen, teilte die Stadt Erfurt am Donnerstag mit. Der 47-Jährige folgt auf Malte Wasem, der seinen Vertrag zum Ende der aktuellen Spielzeit auslaufen lässt. Der designierte Intendant habe sich in den zuständigen Ausschüssen bereits vorgestellt. Somit bedürfe es nur noch der Zustimmung des Stadtrates.

Der 1978 im sächsischen Freiberg geborene Illgen war zuletzt am Staatstheater Cottbus tätig, wo er viele Jahre als Künstlerischer Betriebsdirektor arbeitete und zweitweise als stellvertretender Intendant und Verwaltungsdirektor wirkte. In Erfurt soll er die Geschicke des Theaters bis Sommer 2028 führen und zugleich den Übergang zu einer künftigen Intendanz begleiten. Die Ausschreibung dafür wurde vor einigen Tagen veröffentlicht.

"Das Theater Erfurt hat ein großartiges Musiktheater-Ensemble, einen wunderbaren Opernchor und ein klangvolles Philharmonisches Orchester", sagte der designierte Intendant. Er freue sich sehr auf die gemeinsame künstlerische Arbeit mit allen Beteiligten auf und hinter der Bühne in den nächsten zwei Jahren. Das Verhältnis zwischen dem Theater und seinem Publikum habe einen besonderen Stellenwert in Erfurt. "Der Theatertransformationsprozess und die Wiedereinführung der Sparte Schauspiel sind starke Signale der Stadt Erfurt und zeigen gerade in Zeiten politischer und sozialer Krisensituationen, wie wichtig Kunst und unverzichtbar der Austausch darüber sind", betonte Illgen.

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(wa)

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