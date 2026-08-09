Neuer Chefdirigent für hessisches Jugendorchester

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Das Landesjugendsinfonieorchester Hessen (LJSO) hat einen neuen Chefdirigenten. Das Ensemble wird künftig von Leslie Suganandarajah geleitet. Der in Sri Lanka geborene Dirigent wurde am Sonntag im Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen des Klangkörpers vorgestellt. Dabei dirigierte er die Zugabe des Konzerts.

Suganandarajah folgt auf Nicolás Pasquet, der das LJSO von 2009 bis 2024 geleitet hat und noch einmal bei dem Jubiläumskonzert am Pult stand. Das Orchester habe sich zwei Jahre Zeit gelassen, um eine Nachfolge zu finden und während dieser Zeit mit Gastdirigenten gearbeitet, hieß es.

Er freue sich sehr über die Ernennung zum Chefdirigenten des LJSO Hessen, sagte Suganandarajah. "Die Arbeit mit jungen Menschen liegt mir besonders am Herzen, weil ich selbst erfahren habe, wie prägend gemeinsames Musizieren und inspirierende musikalische Begegnungen sein können." Sein Ziel mit dem Orchester sei es, "Musik zum Erlebnis zu machen".

Suganandarajah ist sei 2019 Musikdirektor des Salzburger Landestheaters. In den Spielzeiten 2026/27 und 2027/28 wird er auch als Chefdirigent der Sparte Konzert am Oldenburgischen Staatstheater wirken. 2027 wird er zudem Generalmusikdirektor am Theater Freiburg.

Der 1983 in Sri Lanka geborene Dirigent ist in Hannover aufgewachsen. Er studierte Klavier und Dirigieren an den Musikhochschulen in Hannover, Lübeck und Weimar, wo er unter anderem von Nicolás Pasquet unterrichtet wurde. Dadurch entstand der Kontakt zum LJSO Hessen. 2012 arbeitete Suganandarajah erstmals als Assistent von Pasquet mit dem Orchester. 2017 und 2025 war er Gastdirigent des Ensembles.

Das Landesjugendsinfonieorchester Hessen wurde 1976 gegründet. Es fördert talentierte Nachwuchsmusiker im Alter von 13 bis 22 Jahren. Seit 2022 ist das LJSO eines von vier hessischen Landesjugendensembles in der Trägerschaft der landeseigenen Junge Musik Hessen gGmbH und wird vom Hessischen Kulturministerium gefördert. In den 50 Jahren seines Bestehens hat das Orchester zahlreiche Musiker auf ihrem Weg in eine professionelle Karriere begleitet.

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(wa)

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