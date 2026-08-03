Förderpreis Deutschlandfunk an Dirigentin Morin

Bremen/Berlin (MH) – Die deutsche Dirigentin Katharina Morin wird mit dem diesjährigen Förderpreis Deutschlandfunk für hochbegabte Nachwuchskünstler ausgezeichnet. Das teilten der Sender und das Musikfest Bremen am Montag mit. Die 1994 geborene Orchester- und Chorleiterin habe die Deutschlandfunk-Musikredaktion und die Leitung des Musikfests Bremen mit ihren einfühlsamen Interpretationen, ihrer differenzierten Gestaltung und natürlichen Ausstrahlung überzeugt.

Mit ihrem Dirigat eröffne Morin den Musikern einen Raum freier Entfaltung und aufmerksamen Miteinanders, hieß es weiter. "Scheinbar mühelos gelingt es ihr, Orchester, Chor und Gesangssolisten zu einem dialogischen Klangkörper zu verschmelzen. Unaufgeregt und doch höchst konzentriert, gelassen und zugleich erfrischend, führt sie die Ensembles durch die Werke. Sie hat die Gabe, mit selbstverständlicher Sicherheit schnell und zielgenau an den richtigen Stellschrauben bei Klangkörper und Komposition zu gestalten. Dabei sind ihr Chorwerke ebenso vertraut wie Sinfonisches und zunehmend auch Musiktheater", begründete die Jury die Entscheidung.

Die Preisverleihung an Morin findet am 23. August im Bremer Konzerthaus "Die Glocke" statt. Die Auszeichnung ist mit einer CD-Produktion und einem Auftritt beim Musikfest Bremen im kommenden Jahr verbunden.

Der Förderpreis Deutschlandfunk wird seit 1998 gemeinsam von dem Festival und dem Radiosender vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Geigerinnen Julia Fischer und Patricia Kopatchinskaja, der Cellist Leonard Elschenbroich, der Schlagzeuger Simone Rubino und im vorigen Jahr der Organist Jan Liebermann.

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(wa)

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