Deutscher Musikwettbewerb 2026 kürt zwei Preisträger

Bonn/Berlin (MH) – Der Preis des Deutschen Musikwettbewerbs (DMW) geht in diesem Jahr an zwei Solisten. Die Gewinner sind der Münchner Cellist Constantin Heise und der Freiburger Klarinettist Joscha Kremsler, wie die Veranstalter am Donnerstag in Bonn mitteilten. Den Kompositionspreis erhält Pedro Rosenthal Campuzano für seine Sonate für Violine solo.

Die Preisträger erhalten ein Preisgeld, werden in die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb aufgenommen und eine eigene CD beim Label Genuin einspielen. Darüber hinaus werden 15 Solisten und ein Streichquartett mit Stipendien ausgezeichnet, die unter anderem mit Konzertvermittlungen verbunden sind. Zwei Preisträgerkonzerte finden am Freitag und Samstag statt.

Ausgeschrieben war der Wettbewerb bei seiner 50. Ausgabe für die Kategorien Akkordeon, Fagott, Klarinette, Saxophon, Gesang, Kontrabass, Violoncello, Ensembles in freier Besetzung, Streichquartett, Klavierpartner und Komposition. Vor der Jury in Köln und Bonn durften 91 Solisten und sechs Ensembles auftreten.

Der Deutsche Musikwettbewerb wird seit 1975 vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Die 39 Kategorien wechseln jährlich, meist werden 13 ausgeschrieben. Für die Preisträger und Stipendiaten bildet er den Ausgangspunkt für langfristig angelegte Förderprogramme des Deutschen Musikrats, die unter anderem die Produktion von Debüt-CDs und die Vermittlung von Konzertauftritten umfassen.

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(wa)

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