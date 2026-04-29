Japanischer Orden an Dirigent Paavo Järvi

Tallinn/Berlin (MH) – Der estnische Dirigent Paavo Järvi erhält eine der höchsten Auszeichnungen Japans, den "Orden der aufgehenden Sonne, Goldene Strahlen mit Halsband". Das teilte die japanische Botschaft in Estland am Mittwoch mit. Järvi leiste zahlreiche Beiträge zum musikalischen Austausch zwischen Japan und Estland sowie zur Weiterentwicklung der Musikkultur in Japan. Die Verleihung des Ordens soll im Laufe des Jahres in Estland stattfinden.

Der 1962 in Tallinn geborene Järvi war von 2015 bis 2022 Chefdirigent des NHK-Symphonieorchesters in Japan. Während seiner Amtszeit habe er maßgeblich zur Steigerung der musikalischen Qualität des Orchesters beigetragen, hieß es. Zudem habe er das Repertoire des NHKSO durch nordische Musik, Werke estnischer Komponisten und Musik des 20. Jahrhunderts erweitert. Auch nach seinem Rücktritt 2022 engagiere Järvi sich als Ehrendirigent weiterhin in der japanischen Musikszene.

Der Orden der aufgehenden Sonne wird seit 1875 von der japanischen Regierung vergeben. Die Auszeichnung würdigt Personen, die sich in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Ausländischen Staatsangehörigen wird sie für bedeutende Beiträge zur Förderung der Freundschaft und des guten Einvernehmens mit Japan verliehen. Zu den ausländischen Dirigenten, die den Orden bereits erhalten haben, zählen Wolfgang Sawallisch (1986), Herbert von Karajan (1989), Mstislav Rostropowitsch (2001) und Herbert Blomstedt (2019).

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(wa)

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