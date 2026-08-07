Dirigent Nicolás Pasquet mit Würth-Preis ausgezeichnet

Künzelsau/Berlin (MH) – Der Dirigent und Hochschullehrer Nicolás Pasquet hat den Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) erhalten. Der geborene Uruguayer habe junge Musiker begeistert und neue Generationen von Dirigenten angeleitet, wie sich der Funke musikalischer Inspiration von ihrem Pult aus entfachen lässt, würdigte JMD-Präsident Johannes Freyer den Preisträger laut Mitteilung der Würth-Gruppe vom Freitag.

Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde Pasquet am Donnerstagabend im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau-Gaisbach überreicht. "Nicolás Pasquet verdient diesen Preis, weil er sein Leben nicht nur der Musik gewidmet hat, sondern vor allem den Menschen, die durch Musik wachsen, ihren eigenen Weg finden und ihre Persönlichkeit entfalten konnten", sagte Martijn Dendievel, Chefdirigent des Symfonieorkest Vlaanderen, in seiner Laudatio.

Im Anschluss an die Verleihung dirigierten der Preisträger und der Dirigierassistent Leonard Wacker das Landesjugendsinfonieorchester Hessen, dessen Chefdirigent Pasquet von 2009 bis 2024 war.

Der 1958 in Montevideo geborene Pasquet unterrichtete von 1994 bis 2024 als Professor für Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar. Die Einrichtung gelte heute als eine der bedeutendsten Dirigentenschmieden Europas, was untrennbar mit Pasquets Wirken verbunden sei, hieß es.

Mit dem Würth Preis werden seit 1991 jährlich Künstler, Ensembles und Projekte gewürdigt, die Werte und Ziele der Jeunesses Musicales Deutschland vorbildlich verwirklichen. Ausgezeichnet wurden bisher Musiker wie die Cellistin Sol Gabetta, die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, der Schlagzeuger Martin Grubinger und der Pianist Lars Vogt, Ensembles wie das Bundesjugendorchester, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die Deutsche Streicherphilharmonie und zuletzt das International Youth Symphony Orchestra Bremen.

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(wa)

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