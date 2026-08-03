Rheingau Musik Festival: Förderpreis an Klavierduo

Oestrich-Winkel/Berlin (MH) – Der Lotto-Förderpreis des Rheingau Musik Festivals wird in diesem Jahr erstmals an ein Klavierduo verliehen. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an die südkoreanischen Brüder Hyuk und Hyo Lee, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Der Preis soll den Musikern im Rahmen ihres Konzerts am 15. August auf Schloss Johannisberg übergeben werden.

Die beiden Pianisten (Jahrgang 2000 bzw. 2005) stünden beispielhaft für eine außergewöhnliche Verbindung aus individueller künstlerischer Persönlichkeit und einer einzigartigen musikalischen Partnerschaft, erklärte die Jury. Als Solisten überzeuge jeder durch eine unverwechselbare Handschrift. "Im gemeinsamen Musizieren entfaltet sich jedoch eine weitere Dimension ihres künstlerischen Schaffens, denn als Klavierduo verschmelzen Hyuk und Hyo Lee zu einer beeindruckenden Einheit", hieß es.

Der Förderpreis des Festivals wird seit 2009 verliehen und von Lotto Hessen gestiftet. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Sebastian Manz (Klarinette), Vestard Shimkus und Christopher Park (beide Klavier), Pablo Fernandéz und Sheku Kanneh-Mason (beide Cello), der finnische Dirigent Tarmo Pelkokoski und im vorigen Jahr das Leonkoro Quartett.

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(wa)

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