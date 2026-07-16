Düsseldorfer Stadtrat beendet Opernhaus-Neubaupläne

Düsseldorf/Berlin (MH) – Der Düsseldorfer Stadtrat hat die Beschlüsse für ein neues Opernhaus aufgehoben. Damit seien die Planungen für einen Neubau beendet, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Der bereits eingestellte Realisierungswettbewerb zum "Opernhaus der Zukunft" sei damit endgültig aufgehoben. Für die Landeshauptstadt ergäben sich daraus keine weiteren Verpflichtungen oder Kosten.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hatte die Planungen für den Bau Anfang Juni gestoppt. Stattdessen soll der jetzige Standort der Deutschen Oper am Rhein so weit ertüchtigt werden, dass er den Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Die Entscheidung für eine Absage des Neubaus sei ihm alles andere als leichtgefallen, erklärte Keller damals. "Angesichts eines wachsenden Defizits in unserem Haushalt sind jedoch auch schmerzhafte Entscheidungen unumgänglich." Die Landeshauptstadt stehe vor großen finanziellen Herausforderungen.

In dem Opernhaus an der Heinrich-Heine-Allee hatten Fachingenieure zahlreiche bauliche, technische und funktionale Mängel festgestellt. Das 1875 als Stadttheater errichtete Gebäude sei nicht für einen zukunftsfähigen Opernspielbetrieb ausgerichtet, hieß es. Allein seit Oktober 2017 wurden mehr als zehn Millionen Euro in Reparaturen investiert.

Statt einer Sanierung entschied sich die Stadt zunächst für einen Neubau an der bisherigen Stelle. Dieser sollte neben der Oper auch die städtische Clara-Schumann-Musikschule und die Musikbibliothek der Stadtbüchereien umfassen. Im November 2025 kürte ein Architekturwettbewerb vier Siegerentwürfe.

Nunmehr soll doch das bestehende Haus saniert werden. Die Maßnahmen seien ohnehin vorgesehen gewesen, um den Betrieb bis zu einer möglichen Neueröffnung sicherzustellen, sagte Keller. Der Spielbetrieb bleibe somit gewährleistet. Auf viele Verbesserungen, die der Neubau geboten hätte, müsste jedoch verzichtet werden.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich im dritten Quartal 2027 beginnen. Parallel dazu werde man untersuchen lassen, wie der Opernbetrieb in dem Haus auch über die 2030er Jahre hinaus aufrechterhalten werden kann.

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(wa)

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