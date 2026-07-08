Lang Lang erhält Opus Klassik für Bestseller des Jahres

Berlin (MH) – Der Opus Klassik in der Kategorie "Bestseller des Jahres" geht an den Pianisten Lang Lang – bereits zum zweiten Mal in Folge. In diesem Jahr erhält er die Auszeichnung für sein Album "Piano Book 2", teilte die Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik am Montag in Berlin mit. Der "Bestseller" wird anhand der offiziellen Verkaufszahlen der GfK Entertainment (Gesellschaft für Konsumforschung) ermittelt.

Der Musikpreis wird im Rahmen einer Gala im Konzerthaus Berlin am 11. Oktober und tags zuvor bei einem Konzert im Fotografiska Berlin verliehen. Dazu erwarten die Veranstalter bekannte Musiker und Nachwuchskünstler. Bei der Gala stehen bereits Auftritte der Hornistin Sarah Willis und des Tenors Jonas Kaufmann fest. Das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Anna Rakitina spielt und begleitet einige der Preisträger.

Der Opus Klassik wird in diesem Jahr in 30 Kategorien vergeben. Zu den Preisträgern zählen Künstler wie die Mezzosopranistin Anna Lucia Richter und der Bariton Andrè Schuen als Sängerin bzw. Sänger des Jahres. Die Auszeichnung in der Kategorie Dirigent des Jahres geht an den Leipziger Gewandhauskapellmeister und Music Director des Boston Symphony Orchestra, Andris Nelsons. Als Komponist des Jahres wird der Schweizer Dieter Ammann geehrt.

Der Musikpreis Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben. 2025 ist der Verein in eine GmbH übergegangen.

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(wa)

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