Neuer Intendant für Brandenburgisches Staatsorchester

Potsdam/Berlin (MH) – Der Orchesterdirektor des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (BSOF) wird neuer Intendant des Klangkörpers. Der gebürtige Schweizer übernimmt den Posten zur Spielzeit 2027/28, teilten das Kulturministerium des Landes und die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) am Donnerstag mit. Senn folgt auf Roland Ott, der das Orchester seit 2018 leitet. Bis zu seiner Amtsübernahme nutzt Senn die Zeit gemeinsam mit Ott als Übergangsphase.

Mit dem 1991 in St. Gallen geborenen Senn bekommt das BSOF einen Intendanten, "der dem Orchester mit seiner strategischen Expertise und seiner Kommunikationsstärke neue Impulse geben kann", sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Senn und der designierte Generalmusikdirektor Felix Mildenberger bildeten ein dynamisches Führungsduo, das für Aufbruch stehe.

Frankfurts Oberbürgermeister Axel Strasser (parteilos) sieht in der Wahl des neuen Intendanten eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft des Orchesters. Senn kenne das BSOF und wolle es in Frankfurt und der Region noch stärker verankern. "Seine Arbeit verbindet das Bewusstsein für die Tradition und Exzellenz des Orchesters mit einem klaren Bekenntnis zu neuen, auch interdisziplinären Formaten. Das eröffnet innovative Zugänge zur klassischen Musik", betonte Strasser.

Senn studierte Musiktheorie, Komposition und Musikpädagogik an der Zürcher Hochschule für Künste und absolvierte anschließend einen Executive Master of Arts an der Universität Zürich mit Schwerpunkt Kulturmanagement und Leadership. Vor seinem Wechsel nach Frankfurt (Oder) war er unter anderem Geschäftsführer und Künstlerischer Leiter des Festivals Höri Musiktage am Bodensee sowie für verschiedene Kulturinstitutionen und Festivals im Bereich Konzertplanung, Produktion und Projektentwicklung tätig.

Der designierte Intendant bedankte sich für das Vertrauen. "Besonders am Herzen liegt mir, die enge Verbindung des Orchesters zu den Menschen in der Stadt und der Region weiter zu vertiefen, neue Publika für Orchestermusik zu begeistern und das BSOF als vielfältige, engagierte Kulturinstitution erlebbar zu machen", sagte er.

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(wa)

(Redaktionshinweis: Das Foto wurde am 02.07.2026, 15:16 Uhr, in den Text eingefügt.)

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