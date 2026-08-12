Mini-Mozarts gestohlen – Ausstellung endet vorzeitig

Salzburg/Berlin (MH) – Eine Ausstellung mit Mozart-Skulpturen in Salzburg ist vorzeitig beendet worden. Von den 230 Figuren im Mirabellgarten seien 210 Exemplare verschwunden, teilte die Stiftung Mozarteum am Mittwoch mit. Aufgrund des Sommerurlaubs der Herstellerfirma sei es nicht möglich, die Installation mit Ersatzfiguren wieder vervollständigen zu lassen.

Mit der Installation "Mozart – das unbezähmbare Genie" wollte die Stiftung Mozarteum den 270. Geburtstag des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart feiern. Dafür hatte der deutsche Konzeptkünstler Ottmar Hörl goldfarbene, etwa 50 Zentimeter große Mozart-Figuren entworfen. Insgesamt 320 Exemplare aus witterungsbeständigem Kunststoff wurden auf Rasenflächen im Mirabellgarten sowie im Garten des Mozarteums und im Mozart-Wohnhaus aufgestellt.

Die Ausstellung wurde am 15. Juli eröffnet und sollte bis zum 30. August gezeigt werden. Anschließend sollten die Mini-Mozarts zum käuflichen Erwerb angeboten werden.

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(wa)

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