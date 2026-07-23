Regensburger Generalmusikdirektor geht 2027

Regensburg/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor des Staatstheaters Regensburg, Stefan Veselka, verlässt das Haus zum Ende der Spielzeit 2026/27. Der Dirigent wolle seinen Fokus künftig intensiver auf seine internationale Karriere und Auftritte als Gastdirigent legen, teilte das Staatstheater am Donnerstag mit.

"Ich möchte diese spannenden Herausforderungen sehr gern annehmen, und das verträgt sich leider nicht mit der verantwortungsvollen Stelle des Generalmusikdirektors", sagte Veselka, der die Position seit 2023 inne hat.

Staatsintendant Sebastian Ritschel äußerte sein Bedauern über Veselkas Weggang, er habe aber vollstes Verständnis für das Annehmen neuer Herausforderungen und Karrieremöglichkeiten. "Die Zusammenarbeit mit Stefan Veselka war und ist sehr fruchtbar, die Erfolge sprechen für sich", erklärte der Intendant.

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(wa)

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