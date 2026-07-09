Chavaz wird Intendant an Theater und Philharmonie Essen

Essen/Berlin (MH) – Der Generalintendant des Theaters Magdeburg, Julien Chavaz, geht nach Essen. Der Aufsichtsrat der Theater und Philharmonie Essen (TUP) berief den Schweizer am Donnerstag zum neuen Intendanten, wie das Haus mitteilte. Chavaz übernimmt die Leitung des Aalto Musiktheaters und der Essener Philharmoniker ab der Spielzeit 2028/29.

Der 1982 in Bern geborene Regisseur wurde unter rund 40 Kandidaten ausgewählt. Er folgt auf den Interimsintendanten Peter Theiler, der seit April 2026 den Übergang nach Intendantin Merle Fahrholz verantwortet, die ihren bis Sommer 2027 laufenden Vertrag nicht verlängert.

Mit der Berufung des neuen Intendanten stelle der Aufsichtsrat frühzeitig die Weichen für die Zukunft des Theaters und des Orchesters, sagte der TUP-Aufsichtsratsvorsitzende, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU). "Wir sind überzeugt, mit Julien Chavaz eine Persönlichkeit gewonnen zu haben, die die erfolgreiche Entwicklung unseres Hauses mit künstlerischer Qualität, Innovationskraft und einem Klaren Blick für die Zukunft fortführen wird."

Der designierte Intendant erklärte: "Ich habe großen Bock darauf, hier Musiktheater und Musik zu machen. Es wird ein sehr spannender Wechsel für mich von Magdeburg im Osten nach Essen ins Ruhrgebiet. Diese Stadt ist für mich faszinierend und ich habe große Lust, sie noch besser kennenzulernen."

Chavaz ist seit 2022 Generalintendant in Magdeburg. Im August 2025 war sein Vertrag an dem Vierspartenhaus bis Sommer 2032 verlängert worden. Von 2018 bis 2022 wirkte er als Intendant der Neuen Oper Freiburg (NOF) in der Schweiz. Chavaz hat Agrarwissenschaften in Zürich und Dramaturgie in Lausanne studiert. Anschließend arbeitete er anschließend als Regieassistent an der Opéra de Paris, der Opéra de Lyon und De Nationale Opera Amsterdam.

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(wa)

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