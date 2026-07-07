Dresdner Semperoper zieht mehr Besucher an

Dresden/Berlin (MH) – Die Semperoper Dresden hat eine "äußerst erfolgreiche" Bilanz der ausklingenden Spielzeit 2025/26 gezogen. Zu den Opern- und Ballettvorstellungen sowie Konzerten der Sächsischen Staatskapelle Dresden kamen rund 300.000 Gäste, teilte das Haus am Dienstag mit. Das seien 10.000 mehr als in der Vorsaison. Die Auslastung im Kerngeschäft stieg auf rund 97 Prozent.

Intendantin Nora Schmid dankte dem Publikum nach ihrer zweiten Saison für das entgegengebrachte Vertrauen und die große Resonanz auf die gemeinsamen Begegnungen sowie ihrem gesamten Team, das diesen Erfolg mit ermöglicht habe.

Für die kommende Spielzeit plant die Semperoper knapp 300 Vorstellungen, darunter acht Opern- und zwei Ballettpremieren sowie 19 Opern- und sechs Ballettproduktionen des Repertoires. Zum 200. Todestags Ludwig van Beethovens plant das Haus 2027 die Festreihe "Beethoven 200&". Unter anderem ist die legendäre "Fidelio"-Inszenierung von Christine Mielitz wieder zu erleben, die am 7. Oktober 1989 Premiere feierte – während vor der Semperoper die Bürger für Demokratie und Menschenrechte auf die Straße gingen.

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(wa)

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