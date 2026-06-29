Berliner Philharmoniker: Intendantin geht 2028

Berlin (MH) – Andrea Zietzschmann gibt den Posten als Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker ab. Sie werde ihren bis August 2028 laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte die Senatskulturverwaltung am Montag mit. Kultursenator Stefan Evers (CDU) sagte, er habe Zietzschmanns Wunsch "mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen". Mit ihrem Abschied verliere die Stiftung Berliner Philharmoniker "eine herausragende Kulturmanagerin, deren Weitblick, Integrität und unermüdliches Engagement das Profil des Hauses weit über die Stadt hinaus gestärkt haben".

Die 1970 in Schwenningen am Neckar geborene Zietzschmann hat das Amt 2017 übernommen. Die vergangenen Jahre mit den Berliner Philharmonikern und Chefdirigent Kirill Petrenko (ab 2019) seien für sie "eine unvergessliche Erfahrung". Nach dann elf Jahren werde es für sie 2028 "an der Zeit sein, einen neuen Weg zu gehen". Die für 2032 anstehende Generalsanierung der Philharmonie werde zudem eine Intendanz erfordern, die gut in die Materie eingearbeitet ist und das Projekt langfristig begleitet. "Der von mir gewählte Zeitpunkt für einen Wechsel soll hierzu beitragen", betonte Zietzschmann.

"Sie war von Anfang an unablässig bemüht, mir alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit ich mich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren konnte", erklärte Petrenko. Die Intendantin habe "mit Energie, Ausdauer und steter Loyalität den Weg geebnet, der die gemeinsamen Erfolge der letzten Jahre erst ermöglicht hat".

Auch der Orchestervorstand, Eva-Maria Tomasi und Walter Küssner, dankten Zietzschmann für ihre bisherige Arbeit. Die Intendantin habe die Stiftung mit klarem Blick durch erfolgreiche und anspruchsvolle Zeiten geleitet. Gleichzeitig sei man ihr sehr dankbar, dass sie frühzeitig über ihren Entschluss informiert habe. "Dadurch haben wir die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kulturverantwortlichen des Berliner Senats ihre Nachfolge mit der nötigen Weitsicht und Sorgfalt zu regeln."

Die Musik- und Betriebswissenschaftlerin Zietzschmann hatte 1997 zusammen mit Claudio Abbado das Mahler Chamber Orchestra gegründet, dessen Intendantin sie sechs Jahre war. 2003 kam sie als Orchestermanagerin zum Hessischen Rundfunk und wurde 2008 Musikchefin des Senders. Ab 2013 leitete sie den Bereich Orchester, Chor und Konzerte des NDR. Bei den Berliner Philharmonikern folgte sie 2017 auf Martin Hoffmann, der seinen Vertrag nach sieben Jahren nicht mehr verlängert hatte.

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(wa)

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