Taormina International Award an Dirigent Alekseenok

Taormina/Berlin (MH) – Der Dirigent Vitali Alekseenok erhält den Taormina International Award 2026. Die Auszeichnung wird dem Chefdirigenten der Deutschen Oper am Rhein am (heutigen) Samstagabend im Rahmen des Buchfestivals Taobuk auf Sizilien verliehen. Bei der Gala im antiken Theater leitet der in Belarus Geborene das Orchester des Teatro Massimo Bellini aus Catania, dessen Erster Gastdirigent er seit 2021 ist.

Die Karriere des 35-jährigen Alekseenok zeuge "von einem Verständnis von Musik nicht nur als Kunst der Präzision und des Ausdrucks, sondern als Sprache, die in der Lage ist, die tiefsten Fragen unserer Zeit anzusprechen", erklärte Festivalgründerin Antonella Ferrara. Dieses Verständnis finde besonderen Ausdruck in seiner Arbeit als künstlerischer Leiter des KharkivMusicFest in der Ukraine. "Während des Krieges, als Charkiw bombardiert wurde, brachten Sie weiterhin Musik in die Luftschutzbunker, U-Bahn-Stationen und Krankenhäuser der Stadt und dirigierten zwischen den Explosionen für ein Publikum, das sich nicht nur zum Zuhören versammelt hatte, sondern um an einem Stück seiner selbst festzuhalten", hob Ferrara an den Dirigenten gerichtet hervor.

Weitere Preisträger sind in diesem Jahr die Schriftsteller Haruki Murakami, Abdulrazak Gurnah, Jonathan Coe und Dacia Maraini, der Dichter Adonis, die Schauspielerin und Regisseurin Valeria Bruni Tedeschi, der Bildhauer Sir Anish Kapoor, die Jazzsängerin Nicky Nicolai und der Jazzmusiker Stefano Di Battista.

Das Buchfestival Taobuk findet in diesem Jahr zum 16. Mal statt. Es gilt als eines der wichtigsten Literatur- und Kulturfestivals Italiens. Der International Taormina Award wird an führende Persönlichkeiten aus Literatur, Film, Musik und bildender Kunst verliehen, darunter die Schriftsteller Isabel Allende und Mario Vargas Llosa, die Performancekünstlerin Marina Abramović und Ai Weiwei, der Komponist Nicola Piovani und der Geiger David Garrett.

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(wa)

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