Schleswig-Holstein Musik Festival startet 40. Ausgabe

Lübeck/Berlin (MH) – Mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters wird am (heutigen) Samstag das 40. Schleswig-Holstein Musik Festival eröffnet. in der Lübecker Musik- und Kongresshalle erklingen Bruckners Sinfonie Nr. 7 und Mendelssohns Violinkonzert e-Moll op. 64. Am Pult steht Christoph Eschenbach, der dem Festival seit vielen Jahren als Pianist und Dirigent zahlreicher Konzerte sowie Principal Conductor des Festivalorchesters verbunden ist. Solist ist der Violinist Ray Chen. Das Konzert wird am Sonntag wiederholt und dann ab 20:15 Uhr live bei NDR Kultur, auf 3sat und im Livestream auf www.ndr.de übertragen.

Deutschlands größtes klassisches Musikfestival dauert bis zum 31. August. Auf dem Programm stehen 203 Konzerte sowie fünf "Musikfeste auf dem Lande" und zwei Kindermusikfeste. Insgesamt gibt es 125 Spielstätten an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Teilen Dänemarks.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals steht die türkische Millionenstadt Istanbul mit mehr als 60 Konzerten. Porträtkünstler ist der Pianist und Komponist Fazıl Say, dessen Programm aus 17 Konzerten von solistischen Recitals über Kammermusik bis hin zu großen sinfonischen Werken reicht.

2024 lockte das Festival rund 180.000 zahlende Besucher an. Die Auslastung betrug den Angaben zufolge 95 Prozent. Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 193.000 Besucher und 91 Prozent.

Der Etat des Festivals beläuft sich nach Veranstalterangaben auf rund 14,5 Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein gibt knapp 1,2 Millionen Euro dazu. Verträge mit Sponsoren sowie Spenden und Zuschüsse sichern die Finanzierung ab.

