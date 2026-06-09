Umfrage: Musikunterricht in der Schule ist vielen wichtig

Bonn/Berlin (MH) – Musikunterricht ist nach Ansicht einer absoluten Mehrheit der Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil der schulischen Bildung. 69 Prozent der Menschen in Deutschland halten das Schulfach Musik für wichtig oder sehr wichtig. Das geht aus einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) hervor, die das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) am Dienstag in Bonn vorgestellt hat.

Gut der Hälfte der Befragten (52 Prozent) hat der Musikunterricht in der Schule Spaß gemacht. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) bezog das auf das gemeinsame Singen oder Musik machen in der Klasse. 56 Prozent haben eigenen Angaben zufolge in dem Fach einiges gelernt, wovon sie heute noch profitierten – etwa das Notenlesen, Musikgeschichte oder Rhythmusgefühl.

Für die meisten Menschen in Deutschland gehört der Musikunterricht selbstverständlich zur eigenen Schulbiografie. 61 Prozent der Befragten hatten das Fach in den meisten Schuljahren (38 Prozent) oder sogar über die gesamte Schulzeit (23 Prozent). Unterschiede zeigen sich zwischen Ost- und Westdeutschland. Während im Westen 20 Prozent durchgehend Musikunterricht hatten, waren es im Osten fast doppelt so viele (39 Prozent). In der DDR war das Fach Musik ab 1971 in allen zehn Klassen der Polytechnischen Oberschule vorgesehen.

Wer in der Schule regelmäßig Musikunterricht hatte, beschäftigt sich auch im Erwachsenenalter häufig noch aktiv mit Musik. 42 Prozent von ihnen spielen ein Instrument, singen in einem Chor oder einer Band oder machen digital Musik. Bei Menschen ohne Musikunterricht liegt der Anteil dagegen nur bei 14 Prozent.

"Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass Musikunterricht weit über die Schulzeit hinauswirkt", sagte MIZ-Leiter Stephan Schulmeistrat. "Positive Erfahrungen im Musikunterricht prägen vielfach auch die spätere Beziehung zur Musik". Die hohe Wertschätzung des Musikunterrichts in der Bevölkerung mache deutlich, dass musikalische Bildung als wichtiger Bestandteil allgemeiner Bildung wahrgenommen werde. "Diesem Anspruch sollte die schulische Praxis gerecht werden", betonte er.

Für die Umfrage hat das IfD zwischen März und April 1.057 mündlich-persönliche Interviews mit Menschen ab 16 Jahren geführt.

Das MIZ ist ein Projekt des Deutschen Musikrates. Es erfasst und dokumentiert Strukturen und Entwicklungen der Musikkultur in Deutschland. Das Spektrum reicht von der musikalischen Bildung und Ausbildung über das Laienmusizieren, die Musikförderung und die professionelle Musikausübung bis zu den Medien und der Musikwirtschaft.

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(wa)

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