Bayreuth erwartet prominente Gäste zum Festspielstart

Bayreuth/Berlin (MH) – Zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele am 25. Juli werden prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur erwartet. Bundeskanzler Friedrich Merz wie auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) haben ihr Kommen angekündigt, teilte die Stadt Bayreuth am Freitag mit.

Zudem stehen Mitglieder der Bundes- und der bayerischen Landespolitik auf der Gästeliste, darunter Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) und Kunstminister Markus Blume (CSU). Auch Schauspieler wie Francis Fulton-Smith und Udo Wachtveitl, die Comedians Volker Heißmann und Martin Rassau, der Kabarettist Michl Müller sowie die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, kommen auf den Grünen Hügel.

Die 115. Ausgabe der Richard-Wagner-Festspiele markiert gleichzeitig das 150-jährige Bestehen des Festivals. Zur Eröffnung erklingt die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, die Richard Wagner selbst 1872 zur Grundsteinlegung des Festspielhauses dirigiert hatte. Tags darauf hat erstmals in der Geschichte des Festivals Wagners Oper "Rienzi" Premiere. Bei einem "Ring des Nibelungen" werden mittels Künstlicher Intelligenz Bilder aus früheren Inszenierungen erzeugt. Zudem gibt es die Uraufführung eines Auftragswerks, "Brünnhilde brennt: ein Spiel mit dem Feuer" von Bernhard Lang (Musik) und Michael Sturminger (Libretto) in Koproduktion mit der Oper Dortmund.

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(wa)

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