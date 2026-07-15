Intendant Köpplinger erhält Auszeichnung Bayerns

München/Berlin (MH) – Josef E. Köpplinger hat die Auszeichnung "Pro meritis scientiae et litterarum" des Bayerischen Kunstministeriums erhalten. Der Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München präge das Haus seit mehr als einem Jahrzehnt mit künstlerischem Mut, großer Leidenschaft und einem feinen Gespür für sein Publikum, sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) laut Mitteilung vom Mittwoch.

Unter Köpplingers Leitung sei das Gärtnerplatztheater zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Musiktheaterbühnen Deutschlands geworden, erklärte Blume. Der gebürtige Österreicher beweise: "Große Volksoper begeistert, wenn sie Tradition und Mut zum Neuen verbindet."

Neben Köpplinger wurden auch die Kunstsammlerin und Mäzenin Eva Felten sowie posthum der Schauspieler Günther Maria Halmer ausgezeichnet. "Sie alle eint ihr herausragender Einsatz für Kunst und Kultur", betonte Minister Blume.

Die Auszeichnung "Pro meritis scientiae et litterarum" wird seit dem Jahr 2000 vom Bayerischen Kunstministerium für herausragende Verdienste um Wissenschaft und Kunst vergeben. Ziel der Ehrung sei es, Wissenschaft und Kunst als Einheit zu begreifen und ihre Bedeutung für Gesellschaft und Zukunft sichtbar zu machen, teilte das Ministerium mit. Pro Jahr gibt es höchstens acht Verleihungen.

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(wa)

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