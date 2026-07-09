Bruckner Orchester Linz bestätigt künstlerischen Direktor

Linz/Berlin (MH) – Das Bruckner Orchester Linz (BOL) hat seinen künstlerischen Direktor Daniel Hochreiter dauerhaft im Amt bestätigt. Ab 1. September 2026 beginnt sein unbefristeter Vertrag, teilte das Orchester am Donnerstag mit. Der 35-Jährige hat die Funktion seit September 2025 interimistisch inne. Er folgte damals auf Norbert Trawöger, der in gleicher Position zur Linzer Veranstaltungsgesellschaft (Liva) gewechselt war.

Mit Hochreiter gewinne das Orchester "einen Experten mit hoher künstlerischer Kompetenz, internationalen Kontakten, klarer Vision und großer Gestaltungskraft", sagte der kaufmännische Geschäftsführer des BOL, Thomas Königstorfer. "Seine fachliche Expertise als Manager, seine menschliche Kompetenz und vor allen Dingen seine Vielseitigkeit haben mit tief beeindruckt", fügte Chefdirigent Markus Poschner hinzu.

Der im oberösterreichischen Wels geborene Musikwissenschaftler Hochreiter sammelte erste berufliche Erfahrungen bei der Camerata Salzburg und der Salzburg Biennale, ehe er zur Künstleragentur Dr. Raab & Dr. Böhm nach Wien wechselte. Im März 2023 übernahm er die Geschäftsführung des Festivals "OÖ. Stiftskonzerte" und der Konzertreihe "musica sacra".

Beim Bruckner Orchester Linz wolle er Bewährtes weiterentwickeln, neue Impulse setzen, die nationale und internationale Positionierung stärken sowie die enge Verbundenheit mit dem Kulturstandort Oberösterreich weiter vertiefen. Sein Ziel sei es, " möglichst viele Menschen für die Kraft und Vielfalt dieses wunderbaren Klangkörpers zu begeistern".

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(wa)

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