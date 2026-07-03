Dresdner Musikfestspiele: Intendant Vogler bleibt bis 2031

Dresden/Berlin (MH) – Jan Vogler bleibt weitere fünf Jahre Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Der Cellist und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) unterzeichneten am Freitag einen neuen Vertrag bis Sommer 2031. Der Stadtrat hatte Vogler bestätigt. Vogler ist seit 2009 Leiter des 1978 gegründeten Festivals.

Die mehrheitliche Entscheidung des Stadtrates bekräftige die Entwicklung der Dresdner Musikfestspiele zu einem bedeutenden Musikfestival für die Landeshauptstadt, sagte Hilbert. "Jan Vogler hat mit vielen Ideen dazu beigetragen, dass die Musikfestspiele einen wichtigen Bereich der Kultur und des Tourismus in Dresden einnehmen." Dem Intendanten gelinge es jedes Jahr, großartige Musiker nach Dresden zu locken und mit einem vielfältigen Programm das Publikum zu begeistern.

Vogler dankte dem Stadtrat für das Vertrauen. "Dresden hat sich in den letzten Jahren sehr prominent in der internationalen Festivallandschaft etabliert", sagte der Intendant. "Ich freue mich darauf, diesen Weg weitere fünf Jahre gestalten zu dürfen."

Seit Voglers Amtsantritt 2009 sind die Eigeneinnahmen der Musikfestspiele eigenen Angaben zufolge fast um das Achtfache gestiegen. Die Ausgabe 2026 vom 14. Mai bis 14. Juni zog 68.000 Besucher an und war zu 96 Prozent ausgelastet. Das sei der erfolgreichste Jahrgang in der Geschichte des Festivals.

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(wa)

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