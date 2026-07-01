Münchner Musik-Hochschule: Präsidentin wiedergewählt

München/Berlin (MH) – Lydia Grün bleibt vier weitere Jahre Präsidentin der Hochschule für Musik und Theater München (HMTM). Der Hochschulrat habe die gebürtige Essenerin wiedergewählt, teilte die Institution am Mittwoch mit. Es stünden noch Verhandlungen mit dem Bayerischen Kunstministerium aus.

Die Kulturmanagerin, Musikwissenschaftlerin und Publizistin leitet die HMTM seit dem Studienjahr 2022/23. In dieser Zeit habe sie die Hochschule "mit klarem Kompass, großer Innovationskraft und viel Gespür für die Menschen weiterentwickelt", sagte Bayerns Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume (CSU). "Unter ihrer Führung hat sich die HMTM als Spitzenhochschule mit nationaler und internationaler Strahlkraft weiter profiliert."

Grün dankte dem Hochschulrat für sein Vertrauen. "In den nächsten vier Jahren werden wir gemeinsam wichtige Weichen für die HMTM stellen – nicht nur mit Blick auf die Große Baumaßnahme Campusentwicklung HMTM", sagte sie.

Die 1976 geborene Grün lehrte vor ihrer Zeit in München als Professorin für Musikvermittlung an der Detmolder Hochschule für Musik. Von 2017 bis 2021 wirkte sie als Expertin im Rat für Kulturelle Bildung. Von 2013 bis 2019 war sie Geschäftsführerin des Vereins Netzwerk Junge Ohren. Zuvor war sie Referentin für Musik im Niedersächsischen Kulturministerium und Geschäftsführerin von Musikland Niedersachsen. Seit Oktober 2025 ist Grün ehrenamtliche Präsidentin des Deutschen Musikrats.

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(wa)

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