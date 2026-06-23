Staatstheater Saarbrücken: Neue Generalmusikdirektorin

Saarbrücken/Berlin (MH) – Yura Yang wird neue Generalmusikdirektorin des Saarländischen Staatstheaters. Die Südkoreanerin übernimmt die Funktion ab 2027, teilte das Haus am Dienstag mit. Yang ist die erste Frau auf dem Posten in Saarbrücken. Ihr Vertrag soll bis Sommer 2031 laufen. Sie folgt auf Sébastien Rouland, der das Theater im Sommer 2027 nach dann neun Jahren verlässt.

Die 1990 geborene Yang gehöre "zu den spannendsten und inspirierendsten Dirigentinnen ihrer Generation", sagte Generalintendant Michael Schulz. Für das Saarländische Staatsorchester und das Musiktheater werde sie mit ihrer Energie, ihrer Persönlichkeit und ihrem musikalischen Können eine Bereicherung sein. Die Dirigentin genieße bei den Musikern des Orchesters eine große Wertschätzung. "Mit ihrer internationalen Erfahrung, ihrem klaren künstlerischen Profil und ihrer Fähigkeit, ein Orchester zu inspirieren und weiterzuentwickeln, bringt sie beste Voraussetzungen für die Generalmusikdirektion mit", erklärte die saarländische Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).

Yang ist seit 2024 Erste Kapellmeisterin an der Oper Leipzig. Sie studierte Dirigieren an den Hochschulen in Detmold und München. Ihre Laufbahn begann sie als Solorepetitorin mit Dirigierverpflichtung am Musiktheater im Revier (2012-2018). Anschließend war sie Kapellmeisterin am Theater Kiel und 2019/20 Erste Kapellmeisterin und stellvertretende Generalmusikdirektorin am Theater Aachen. Von 2020 bis 2024 wirkte sie als Kapellmeisterin am Staatstheater Karlsruhe.

Am Saarländischen Staatstheater hat Yang in der aktuellen Saison bereits ein Sinfoniekonzert des Staatsorchesters dirigiert. Ein Jahr zuvor war sie bei der Opernproduktion "Aida" eingesprungen. "Schon bei meiner ersten Begegnung mit dem Orchester vor zwei Jahren habe ich etwas Besonderes gespürt", erklärte sie. "Als wir im Januar erneut zusammen musiziert haben, hat sich dieser Eindruck bestätigt: Die große Musizierfreude, die Offenheit und das gemeinsame künstlerische Streben haben mich tief berührt."

Streichert-Clivot und Schulz dankten dem scheidenden Generalmusikdirektor Rouland für seine Arbeit. "Mit seiner herausragenden Qualität hat er das Musiktheater entscheidend geprägt und das Staatsorchester über die Grenzen des Saarlandes hinaus zu einem renommierten Klangkörper gemacht", betonten sie.

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(wa)

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