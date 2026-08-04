Quatuor Ebène erhält Bremer Musikfest-Preis

Bremen/Berlin (MH) – Das Quatuor Ebène wird mit dem Musikfest-Preis Bremen 2026 ausgezeichnet. Damit würdige man die Verdienste des französischen Streichquartetts für das Festival und die internationale Musikwelt, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die undotierte Auszeichnung soll den Musikern am 23. August bei einem nicht öffentlichen Empfang nach ihrem letzten Konzert in Bremen verliehen werden.

Gegründet wurde das Quatuor Ebène 1999 von vier jungen Studenten an der Musikhochschule in Boulogne-Billancourt. Nach ihrem Sieg beim ARD-Musikwettbewerb 2004 folgten Auftritte unter anderem in den Philharmonien von Paris, Berlin, Köln und Luxemburg sowie in der Carnegie Hall in New York, in der Wigmore Halle London und im Konzerthaus Wien.

Seit seinem Musikfest-Debüt 2007 habe das Ensemble eindrucksvoll unterstrichen, warum es seit über zwei Jahrzehnten zu den international führenden Streichquartetten zählt, erklärte die Jury. "Exzeptionelles technisches und interpretatorisches Können sowie ein geradezu telepathisches Verständnis untereinander gehen beim Quatuor Ebène einher mit einem zupackenden, leidenschaftlichen und verblüffend frischen Zugang, der auch populären Werken des Streichquartett-Repertoires noch neue, ungeahnte Facetten entlockt", hieß es in der Begründung. Mit der Aufführung aller 16 Beethoven-Quartette an sechs Abenden (16. bis 23. August) "setzt das Quatuor Ebène seinem bisherigen Wirken beim Musikfest die Krone auf".

Der Musikfest-Preis Bremen wird seit 1998 jährlich an bedeutende Solisten, Ensembles, Orchester und Dirigenten verliehen, die durch ihr herausragendes künstlerisches Wirken in der internationalen Musikwelt eigenständige Akzente gesetzt und das Profil des Musikfests entscheidend mitgeprägt haben. Preisträger der vergangenen Jahre waren unter anderem Jessye Norman, Nikolaus Harnoncourt, Sir András Schiff, Marc Minkowski, Hélène Grimaud, Masaaki Suzuki, Janine Jansen, Rolando Villazón sowie zuletzt Hervé Niquet und sein Ensemble Le Concert Spirituel.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Musikfest Bremen

Link:

➜ http://www.musikfest-bremen.de