Matthias Pintscher bleibt Chefdirigent in Kansas City

Kansas City/Berlin (MH) – Der deutsche Dirigent und Komponist Matthias Pintscher bleibt fünf weitere Jahre Chefdirigent des Kansas City Symphony Orchestra (KCS). Sein Vertrag wurde bis zur Spielzeit 2033/34 verlängert, wie das Orchester am Dienstagabend (Ortszeit) bekanntgab. "Wir könnten nicht begeisterter sein, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte der Präsident und Geschäftsführer des 1982 gegründeten Kansas City Symphony, Danny Beckley.

Seit seinem Amtsantritt als fünfter Musikdirektor des KCS im Jahr 2024 habe Pintscher maßgeblich zur Gestaltung einer mutigen künstlerischen Ausrichtung des 80-köpfigen Ensembles beigetragen, hieß es. Unter seiner Führung werde der Einfluss des Orchesters in Kansas City weiter vertieft und gleichzeitig der Ruf der Institution auf der internationalen Bühne weiter gestärkt. In der vergangenen Saison habe sich das KCS einen Platz unter den 20 besten Orchestern der USA gesichert und mehr als 340 Konzerte gegeben, "so viele wie kein anderes amerikanisches Orchester". Ende August unternimmt das Ensemble seine zweite Europatournee nach 2024, mit Konzerten in Amsterdam, Hamburg und Berlin.

Pintscher dankte für das Vertrauen der Musiker, des Orchestervorstands, der Mitarbeiter und der Stadtgesellschaft von Kansas City. "Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit mit Neugier, Energie und einem gemeinsamen Sinn für Zielstrebigkeit und Zugehörigkeit fortzusetzen, um diese Gesellschaft zu inspirieren", sagte der 55-Jährige.

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(wa)

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