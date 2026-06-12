Wiener Philharmoniker: Leitungsteam wiedergewählt

Wien/Berlin (MH) – Die Wiener Philharmoniker haben ihr Leitungsteam für drei Jahre wiedergewählt. In einer ordentlichen Hauptversammlung am Freitag wurde Daniel Froschauer als Vorstand bestätigt, wie das Orchester mitteilte. Der 1965 in Wien geborene Violinist gehört seit 1995 dem Orchester der Wiener Staatsoper an, 1998 trat er dem Verein der Wiener Philharmoniker bei und wirkt seither in beiden Klangkörpern als Primgeiger, seit 2004 auch als Stimmführer.

Auch der Kontrabassist Michael Bladerer bleibt Geschäftsführer und der Cellist Bernhard Hedenborg Kassier. Das Leitungsteam ist seit 2017 im Amt und wurde nun bereits zum vierten Mal bestätigt. Als neuer Vizevorstand wurde der Soloflötist Karl-Heinz Schütz gewählt.

"Die Wahl durch die Orchestermitglieder ist eine Bestätigung des erfolgreichen Kurses der letzten drei Funktionsperioden und ein Auftrag, diesen künstlerisch und wirtschaftlich konsequent und nachhaltig fortzusetzen", hieß es.

Die 1842 von Otto Nicolai gegründeten Wiener Philharmoniker sind ein Verein mit demokratischer Selbstverwaltung. Oberstes Gremium des Vereins ist die jährlich stattfindende ordentliche Hauptversammlung. Zudem werden pro Saison fünf bis sechs außerordentliche Plenarsitzungen einberufen.

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(wa)

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