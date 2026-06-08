Dirigent Barleben neuer Leiter des Bundesjugendchors

Bonn/Berlin (MH) – Der Dirigent Justus Barleben wird neuer Künstlerischer Leiter des Bundesjugendchors. Der 1992 Geborene übernimmt den Posten ab Januar 2027, wie der Deutsche Musikrat als Träger am Montag mitteilte. Der aus Hannover stammende Barleben habe sich gegen 32 Bewerber durchgesetzt. Er folgt auf Anne Kohler, die das Ensemble seit seiner Gründung im Jahr 2020 leitet.

Mit Barleben habe man "eine künstlerisch ausgewiesene und im professionellen Chor- sowie Nachwuchsbereich erfahrene Dirigentenpersönlichkeit für die Leitung des Bundesjugendchors gewonnen", sagte Caroline Wiese, Projektleiterin Bundesjugendchor beim Musikrat. "Er wird die erfolgreiche Arbeit des Ensembles mit neuen Impulsen fortführen und weiterentwickeln."

Barleben verfüge über ein stilistisch breit gefächertes Repertoire von der Alten Musik bis hin zu zeitgenössischen Werken, hieß es. Er gastiert regelmäßig bei renommierten Ensembles wie dem Rundfunkchor Berlin, dem MDR-Rundfunkchor und dem NDR Vokalensemble. Aktuell erarbeitet er mit Mitgliedern des Rundfunkchors Gabriela Ortiz' "Revoluciòn diamantina" für Gustavo Dudamel und die Berliner Philharmoniker.

Er freue sich sehr über die neue Aufgabe als Künstlerischer Leiter des Bundesjugendchors, sagte Barleben. "Dieses bundesweite Auswahlensemble vereint junge Menschen mit herausragenden musikalischen und sängerischen Fähigkeiten und ist zugleich ein Ort der Begegnung, Neugier und der persönlichen Entwicklung." Er könne sich kein schöneres Umfeld vorstellen, um gemeinsam auf musikalische Entdeckungsreise zu gehen und in großer Verbundenheit besondere Konzerterlebnisse zu schaffen.

Seine erste Arbeitsphase mit dem Bundesjugendchor leitet Barleben im März 2027 in der Landesakademie für die musizierende Jugend Baden-Württemberg in Ochsenhausen.

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(wa)

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