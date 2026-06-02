Leo Hussain übernimmt Münchner Rundfunkorchester

München/Berlin (MH) – Leo Hussain wird neuer Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters. Der Brite übernimmt den Posten zur Saison 2027/28, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag mitteilte. Der 1978 geborene Dirigent unterzeichnete einen Vertrag für zunächst drei Jahre.

Hussain wird Nachfolger von Ivan Repušić, dessen Vertrag im Sommer 2026 nach neun Jahren endet. In der kommenden Spielzeit leitet der designierte Chefdirigent bereits Konzerte des Münchner Rundfunkorchesters. In der Vergangenheit war er mehrfach Gast des Klangkörpers.

Ausgebildet an der University of Cambridge und der Royal Academy of Music in London war Hussain Musikdirektor der Opéra de Rouen und des Salzburger Landestheaters. Bis Sommer 2026 wirkte er als Chefdirigent des Bukarest George Enescu Philharmonic. Opern- und Konzertengagements führten ihn nach Tokio, in die USA und an führende Bühnen in Europa. Unter anderem dirigierte er an der Bayerischen Staatsoper Tschaikowskys "Eugen Onegin" und "Capriccio" von Richard Strauss.

Mit Hussein gewinne man "einen Chefdirigenten von internationalem Rang, der gleichermaßen im Opern- wie im Konzertrepertoire höchste Anerkennung genießt", sagte Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur des BR. Das Münchner Rundfunkorchester, das im April 2027 sein 75-jähriges Bestehen feiert, stehe für stilistische Vielfalt, Entdeckerlust und höchste künstlerische Qualität. Genau diese Eigenschaften verkörpere Hussain.

Er fühle sich geehrt, gemeinsam mit den Musikern das nächste Kapitel in der Geschichte des Orchesters mitgestalten zu dürfen, erklärte Hussain. "Bereits bei unserer ersten Zusammenarbeit wurde mir bewusst, wie sehr ich die Persönlichkeit dieses Orchesters schätze – seine Herzlichkeit, seine Leidenschaft, seinen Humor und vor allem das, was dieses Ensemble so besonders macht: seine einzigartige Verbindung aus Vielseitigkeit und Neugier." Nach mehreren gemeinsamen Projekten unterschiedlichster Art blicke er nun mit großer Vorfreude auf die Zukunft. "Gemeinsam möchten wir neue Werke entdecken und die klassische Musik den Menschen aller Altersgruppen und jedweder Herkunft näherbringen – in Bayern und darüber hinaus", betonte der designierte Chefdirigent.

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(wa)

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