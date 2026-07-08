Konzerthaus Berlin verlängert mit Chefdirigentin Mallwitz

Berlin (MH) – Joana Mallwitz soll fünf weitere Jahre Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin bleiben. Ihr Vertrag wurde bis Sommer 2033 verlängert, teilte das Konzerthaus Berlin am Mittwoch mit. Die Personalkommission und der Senat von Berlin müssen noch zustimmen. Die gebürtige Hildesheimerin ist seit der Saison 2023/24 Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Klangkörpers.

"Joana Mallwitz begeistert als Dirigentin mit ihrer außergewöhnlichen künstlerischen Ausstrahlung und ihrer nahbaren Art Menschen weit über Berlin hinaus", erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Künstler ihres Formats leisteten einen wichtigen Beitrag zur internationalen Strahlkraft der Stadt.

Mallwitz passe perfekt zum Konzerthaus Berlin, sagte Intendant Tobias Rempe. "Keine andere Dirigentin verbindet herausragende künstlerische Exzellenz mit der Fähigkeit zur selbstverständlichen Vermittlung klassischer Musik auf so faszinierende Weise." Die 39-Jährige sei ein Glücksfall für das Orchester und das Konzerthaus, das gleichermaßen für langjährige Konzertbesucher wie neues Publikum offen sein wolle.

Die Chefdirigentin bedankte sich für das Vertrauen der Musiker, des Intendanten, der Stadt und des Publikums. Sie sei überglücklich, dass das Konzerthaus auch für die kommenden Jahre ihr künstlerisches Zuhause bleibe.

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(wa)

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