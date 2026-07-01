Tiroler Landestheater verlängert Vertrag mit Intendantin

Innsbruck/Berlin (MH) – Irene Girkinger bleibt bis zum 31. August 2033 Geschäftsführende Intendantin des Tiroler Landestheaters Innsbruck. Die Gesellschaftervertreter – Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber – verlängerten ihren Vertrag um weitere fünf Jahre, wie das Theater am Mittwoch mitteilte.

Damit habe man "ein klares Signal für Kontinuität und eine weiterhin spannende künstlerische Entwicklung gesetzt", sagte Mattle. Girkinger leitet das Haus seit 2023. Sie freue sich über das Vertrauen der Gesellschafter und des Publikums, erklärte sie. "Unser Anspruch ist es, den größeren Kulturbetrieb im Westen Österreichs als kulturellen Leuchtturm künstlerisch und wirtschaftlich stabil und erfolgreich weiter in die Zukunft zu führen."

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(wa)

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