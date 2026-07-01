Chemnitzer Generalintendant verlängert bis 2033

Chemnitz/Berlin (MH) – Der Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz, Christoph Dittrich, bleibt fünf weitere Jahre im Amt. Der gebürtige Dresdner (Jahrgang 1966) unterzeichnete seine Vertragsverlängerung bis 2033 am Mittwoch in Anwesenheit von Bürgermeister Ralph Burghart (CDU), wie die Stadt Chemnitz mitteilte. Dittrich leitet das Fünf-Sparten-Haus seit 2013.

Der Intendant habe die Theater Chemnitz "mit seiner Erfahrung, seinem Weitblick und seiner engen Verbindung zur Stadt entscheidend geprägt", sagte Burghart. "Mit Christoph Dittrich, davon bin ich überzeugt, werden die Theater Chemnitz diesen erfolgreichen Weg fortsetzen und das Publikum auch künftig mit herausragenden Produktionen begeistern."

Dittrich dankte für das erneute Vertrauen und erklärte: "Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in den Städtischen Theatern Chemnitz steckt, wenn künstlerische Exzellenz, gesellschaftliche Verantwortung und der Mut zu neuen Ideen zusammenkommen." Seiner Überzeugung nach seien die Theater Chemnitz weit mehr als eine Kulturinstitution, "sie sind ein Motor für den Zusammenhalt, die Ausstrahlung und die Zukunft unserer Stadt".

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(wa)

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