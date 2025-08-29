Clasart Classic präsentiert das Programm der „Met live im Kino“-Saison 2025/2026

Die preisgekrönte Veranstaltungsreihe MET LIVE IM KINO startet die Saison 2025/2026 am 18. Oktober mit einem Opernjuwel des Belcanto: Vincenzo Bellinis romantische Oper LA SONNAMBULA in der Regie von Rolando Villazón, und mit der koloratursicheren Nadine Sierra und dem neuen Star am Tenorhimmel, dem Spanier Xabier Anduaga.

Am 8. November folgt die weltweit beliebteste Oper, ebenso zeitlos wie herzzerreißend: Giacomo Puccinis LA BOHÈME in Franco Zeffirellis bildschöner Inszenierung. Das tragische Liebespaar wird von der jungen armenischen Sopranistin Juliana Grigoryan und Freddie De Tommaso, der in der letzten Saison sein erfolgreiches Debut an der Met gegeben hat, gesungen. Noch im November folgt Richard Strauss' elegante Romanze ARABELLA in der opulenten Inszenierung des legendären Regisseurs Otto Schenk, die "so schön ist, wie man es sich nur wünschen kann" (New York Times).

Am 13. Dezember kommt es zu einem Treffen der Superstars mit Sonya Yoncheva und Piotr Beczała in Umberto Giordanos leidenschaftlicher Tragödie ANDREA CHÉNIER, deren üppige Partitur sich durch mitreißende Emotionen auszeichnet.

Das neue Jahr startet am 10. Januar mit einer weiteren Bellini Oper, I PURITANI. Dieses Meisterwerk des italienischen Belcanto-Operngenres ist mit Lisette Oropesa und Lawrence Brownlee hochkarätig besetzt und verspricht ein virtuoses Gesangsfeuerwerk. Die melodische Schönheit und emotionale Tiefe von Bellinis Musik beeindruckten Richard Wagner nachhaltig und so hat es eine gewisse Logik, dass am 21. März dessen Monumentalwerk TRISTAN UND ISOLDE auf dem Spielplan steht. Mit der überragenden Lise Davidsen und dem phänomenalen Michael Spyres, dessen Bayreuth-Debut im vergangenen Jahr bejubelt wurde, stehen zwei elektrisierende Stars auf der Bühne der Metropolitan Opera. Die Regie übernimmt Yuval Sharon, von der New York Times als "der visionärste Opernregisseur seiner Generation" gefeiert, am Pult steht der Musikdirektor der Met, Yannick Nézet-Séguin.

Nach ihrem gefeierten Met-Debüt in Puccinis MADAMA BUTTERFLY im Jahr 2024 kehrt die Sopranistin Asmik Grigorian am 2. Mai in EUGEN ONEGIN als unglücklich verliebte Heldin Tatjana in dieser leidenschaftlichen Opernadaption von Alexander Puschkin an die Met zurück. Dvořák schrieb über Tschaikowskys wohl schönste Oper: „Diese Musik ist bestrickend und dringt so tief in unser Herz ein, dass man sie nie wieder vergessen kann.“ Die Titelrolle übernimmt der russische Bariton Igor Golovatenko, die Rolle des hitzköpfigen Lenski der französische Tenor Stanislas de Barbeyrac, einer der aufregendsten neuen Tenöre, die sich aufmachen, die Opernwelt zu erobern.

Die Saison endet am 30. Mai mit der aufregenden Oper EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO der amerikanischen Komponistin Gabriela Lena Frank, einem magisch-realistischen Porträt des bedeutenden mexikanischen Maler-Power-Paares Frida Kahlo und Diego Rivera, deren kurze und turbulente Liebe von Leidenschaft und Schmerz geprägt war. Die Los Angeles Times schwärmte von der fantasievollen Partitur, die "vor Farbe und frischer Individualität nur so strotzt". Die musikalische Leitung übernimmt Yannick Nézet-Séguin, das Liebespaar wird von der Mezzosopranistin Isabel Leonard und dem Bariton Carlos Álvarez gegeben. Über sein Met-Debut darf sich der exzentrische und umwerfende deutsche Countertenor aus Ludwigsburg, Nils Wanderer, freuen.

So kommt auch in der kommenden Saison das unverwechselbare Flair des berühmten Opernhauses direkt und live in deutsche und österreichische Kinos.

Die neue Saison wird in Deutschland und Österreich auf über 200 Leinwände übertragen.

Der Kartenvorverkauf für die Übertragungen der Saison 2025/2026 hat in den Kinos begonnen. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Information finden sich unter www.metimkino.de.

Das Programm:

18. Oktober: Bellini LA SONNAMBULA (Nadine Sierra, Xabier Anduaga)

08. November: Puccini LA BOHÉME (Juliana Grigoryan, Freddie De Tommaso)

22. November: Strauss ARABELLA (Rachel Willis-Sørensen, Tomasz Konieczny)

13. Dezember: Giordano ANDREA CHÉNIER (Sonya Yoncheva, Piotr Beczała)

10. Januar: Bellini I PURITANI (Lisette Oropesa, Lawrence Brownlee)

21. März: Wagner TRISTAN UND ISOLDE (Lise Davidsen, Michael Spyres)

02. Mai: Tschaikowski EUGEN ONEGIN (Asmik Grigorian, Igor Golovatenko)

30. Mai: Frank EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO (Isabel Leonard, Carlos Álvarez)

