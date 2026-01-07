Neuer Operndirektor für Mainfranken Theater Würzburg

Würzburg/Berlin (MH) – Das Mainfranken Theater Würzburg bekommt einen neuen Operndirektor. Ab der Spielzeit 2026/27 übernimmt Andreas Rosar die Position, wie das Haus am Mittwoch mitteilte. Der gebürtige Saarländer folgt auf Berthold Warnecke, der 2016 vom damaligen Intendanten Markus Trabusch auf die neugeschaffene Stelle berufen worden war. Seit 2024 arbeitet er als Künstlerischer Betriebsdirektor am Theater Trier.

Neuer Schauspieldirektor am Mainfranken Theater wird Ingo Putz, der seit 2020 in gleicher Position am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz Zittau wirkt. Mit Rosar und Putz sei es gelungen, "zwei herausragende, deutschlandweit anerkannte Meister ihres Faches zu verpflichten", sagte der designierte Intendant Daniel Morgenroth. Gemeinsam mit den anderen Spartenleitern würden sie das Haus ästhetisch und inhaltlich weiter nach vorne bringen.

Er freue sich, mit den Kollegen des Mainfranken Theaters "für die Menschen aus Würzburg und Unterfranken Musiktheater als Echoraum unserer Gegenwart erlebbar werden zu lassen und so die große Tradition dieses Theaters mit fortschreiben zu dürfen", erklärte Rosar (Jahrgang 1981).

Das Mainfranken Theater wird seit 2020 saniert sowie um ein Kleines Haus und einen Orchesterprobenraum erweitert. Die Wiedereröffnung war ursprünglich für 2022 geplant. Während das Kleine Haus mit Schauspiel- und Tanzproduktionen den Betrieb im Dezember 2023 aufnahm, werden die Arbeiten im Großen Haus voraussichtlich noch bis 2029 dauern. Musiktheater- und Tanzproduktionen werden bis dahin in der Ersatzspielstätte "Theaterfabrik Blaue Halle" aufgeführt. Das Philharmonische Orchester Würzburg gastiert weiterhin in der Hochschule für Musik und im Toscanasaal der Residenz.

(wa)

