Yasmin Levy im Konzert – ein Abend voller Leidenschaft

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem einzigartigen Stil schafft Yasmin Levy es, Kulturen zu verbinden und ihr Publikum tief zu berühren. Jetzt kommt die international gefeierte Sängerin für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 24. September 2025 tritt sie in der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle auf, am 19. Oktober 2025 ist sie im Fontane-Haus Berlin zu erleben.

Musik, die verbindet

Yasmin Levy gilt als eine der bedeutendsten Künstlerinnen der World-Music-Szene. Ihre Mischung aus sephardischen Traditionen, mediterranen Rhythmen und modernen Einflüssen macht ihre Konzerte zu etwas Besonderem. In ihren Liedern geht es um Liebe, Sehnsucht und Lebensfreude – Themen, die universell verstanden werden.

Weltstar live erleben

Mit mehr als neun Alben, unzähligen ausverkauften Konzerten und Millionen begeisterten Fans auf der ganzen Welt ist Yasmin Levy längst eine Ausnahmekünstlerin. In Hamburg und Berlin präsentiert sie neben Klassikern wie "Una noche más" und "Alegría" auch Songs aus ihrem aktuellen Album "Mujer". Ihr Programm ist eine intensive musikalische Reise, die Herz und Seele gleichermaßen anspricht.

Ein unvergessliches Erlebnis

Wer Yasmin Levy einmal live erlebt hat, weiß: Ihre Konzerte sind weit mehr als Musik. Mit jeder Note entsteht eine besondere Nähe zum Publikum, die Gänsehaut garantiert und unvergessliche Momente schafft.

Weitere Informationen: https://www.yasminlevy.com

Originaltext unter alleiniger inhaltlicher Verantwortung von EMA – Euro MediaAgency Austria

Rückfragen und Kontakt:

EMA – Euro MediaAgency Austria

Schloss Schönbrunn, Top 113

A-1130 Vienna, Austria

T: +43 1 2526 438

M: +43 660 307 3555

E: office@ema-austria.com