Südkoreaner gewinnt Belvedere-Gesangswettbewerb

Jurmala/Berlin (MH) – Der südkoreanische Bass-Bariton Sungmin Park hat den 44. Internationalen Belvedere-Gesangswettbewerb gewonnen. Sein Landsmann und ebenfalls Bass-Bariton Son Jin Kim kam auf den dritten hinter der Sopranistin Forooz Razavi, wie die Veranstalter im lettischen Jurmala mitteilten. Die Iranerin erhielt auch den Preis der Internationalen Medienjury.

Der Publikumspreis wurde an die lettische Sopranistin Annija Kristiana Adamsone verliehen. Den Hans-Gabor-Preis erhielten die deutsche Sopranistin Sofia Savenko und der Bariton/Bass Sunya Goto aus Japan. Weitere Finalisten und Teilnehmer der Semifinalrunden konnten sich über Preise, Engagement, Vorsingen und/oder Coaching Sessions freuen.

An Qualifikationsrunden in 51 Städten weltweit nahmen in diesem Jahr 719 junge Talente teil. 122 von ihnen präsentierten ihr Können in den Finalrunden in Jurmala. Das Semifinale erreichten 54 Sänger.

Der Internationale Belvedere-Gesangswettbewerb wurde vom Direktor der Wiener Kammeroper, Hans Gabor, gegründet. Er fand erstmals 1982 statt. Seit 2013 werden die Finalrunden außerhalb Wiens abgehalten. In diesem Jahr war der Wettbewerb zum vierten Mal in Jurmala an der Ostseeküste zu Gast.

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(wa)

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